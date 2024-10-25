Моуринью: «Фенербахче» был лучше «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью оценил игру команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Я знаю, что английские СМИ скажут, что «Манчестер Юнайтед» играл не очень хорошо, но я думаю, было бы справедливо сказать, что мы провели выдающийся матч и были лучше, чем они. Хороший результат для «Манчестер Юнайтед». Они набрали очко против нас, а не мы против них. Мы играли потрясающе», — приводит слова Моуринью BBC.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 22-е место в турнирной таблице, набрав три очка. «Фенербхаче» располагается на 14-м месте, записав в свой актив пять очко.