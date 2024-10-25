Марцел Личка отреагировал на вопрос об игре основой в 1/4 финала Пути РПЛ с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о том, планирует ли использовать основной состав команды в матчах четвертьфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России со столичным «Локомотивом».

— В четвертьфинале против «Локомотива» уже будет играть основной состав или также будете использовать ближайший резерв?

— Тяжело сейчас сказать, потому что сначала мы должны сыграть с «Химками» и «Ростовом». Пока ещё рано про это говорить, так как нужно сконцентрироваться на предстоящей игре чемпионата, — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

В матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Крыльями Советов» (6:3), не имевшем турнирного значения, Марцел Личка выставил в стартовом составе «Динамо» пять молодых футболистов. В 1/4 финала верхней сетки плей-офф бело-голубые встретятся с «Локомотивом».

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