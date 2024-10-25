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Стал известен главный кандидат на замену Манчини в сборной Саудовской Аравии

Стал известен главный кандидат на замену Манчини в сборной Саудовской Аравии
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В Саудовской Аравии ищут нового главного тренера для национальной сборной после увольнения итальянского специалиста Роберто Манчини.

Как сообщает журналист Николо Скира в соцсетях, новым наставником команды может стать француз Эрве Ренар. Тренер уже возглавлял сборную Саудовской Аравии в период с июня 2019 по март 2023 года.

Помимо Саудовской Аравии, Ренар тренировал сборные Ганы, Замбии, Анголы, Кот-д’Ивуара и Марокко. С Замбией наставник выиграл Кубок африканских наций в 2012 году, а с Кот-д’Ивуаром — в 2015-м.

Напомним, 24 октября Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии. Сообщалось, что Манчини покинул пост наставника саудовской национальной команды по причине её неудовлетворительных результатов, а также из-за ухудшившихся отношений между тренером и командой.

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