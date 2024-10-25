Погба может стать одноклубником Роналду

Саудовский «Аль-Наср» рассматривает возможность подписания полузащитника туринского «Ювентуса» Поля Погба.

Как сообщает TEAMtalk, в клубе готовы сделать игроку выгодное предложение. Также на звездного полузащитника претендуют «Лос-Анджелес» и «Марсель».

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию. 7 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что сократил срок дисквалификации французского полузащитника до 18 месяцев. Таким образом, он сможет вернуться к официальным матчам в марте 2025 года.

Погба станцевал с травмированным коленом: