Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Холуд — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарет Саутгейт может продолжить тренерскую карьеру в АПЛ

Гарет Саутгейт может продолжить тренерскую карьеру в АПЛ
Комментарии

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может возглавить один из клубов АПЛ.

Как сообщает The Guardian, в услугах специалиста заинтересован «Кристал Пэлас». Саутгейт может возглавить команду в случае увольнения Оливера Гласнера.

Напомним, Гарет Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 года. Под руководством наставника сборная страны дважды подряд выходила в финал чемпионатов Европы. В финале Евро-2021 англичане уступили Италии 1:1 (2:3 пен.), а на турнире в Германии проиграли Испании со счётом 1:2. Этим летом Гарет покинул пост главного тренера национальной команды.

Материалы по теме
Вице-чемпион Европы Саутгейт заявил, что не будет тренировать как минимум год

Английские фанаты нашли полицейского, похожего на Саутгейта:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android