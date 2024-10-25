Гарет Саутгейт может продолжить тренерскую карьеру в АПЛ

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может возглавить один из клубов АПЛ.

Как сообщает The Guardian, в услугах специалиста заинтересован «Кристал Пэлас». Саутгейт может возглавить команду в случае увольнения Оливера Гласнера.

Напомним, Гарет Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 года. Под руководством наставника сборная страны дважды подряд выходила в финал чемпионатов Европы. В финале Евро-2021 англичане уступили Италии 1:1 (2:3 пен.), а на турнире в Германии проиграли Испании со счётом 1:2. Этим летом Гарет покинул пост главного тренера национальной команды.

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