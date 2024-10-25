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Российский игрок в США: не нравится, что здесь оружие в открытом доступе

Российский игрок в США: не нравится, что здесь оружие в открытом доступе
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Воспитанник «Краснодара» и игрок команды университета Южного Иллинойса Павел Дашин оценил степень безопасности проживания в Соединённых Штатах Америки.

— Что с безопасностью в США?
— Это как раз то, что касается минусов. В университете всё безопасно и классно. Есть университетская полиция. Плюс мы живём в хорошем месте, где ничего не случается. Вообще, мне не нравится, что в США оружие в открытом доступе. Это большой минус, — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Краснодар» в прошлом сезоне-2023/2024 занял самое высокое в клубной истории второе место в чемпионате России. В текущем розыгрыше РПЛ «быки» возглавляют турнирную таблицу, набрав 30 очков в 12 матчах.

Полностью интервью с Павлом Дашиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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