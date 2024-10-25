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Украина внесла в чёрный список Алана Дзагоева

Украина внесла в чёрный список Алана Дзагоева
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев попал в базу «Миротворец». Это прототип чёрного списка персон, к которым применяются санкции на Украине (например, запрещён въезд на территорию страны). Туда попадают те, кто «угрожает национальной безопасности Украины».

Обосновывается данное решение участием экс-игрока в футбольном фестивале «Чемпионат победителей», который состоялся 20 октября в подмосковном Домодедово и проводился вместе с детьми участников СВО. Модераторы сайта считают действия Дзагоева «покушением на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Отметим, что в России сайт «Миротворец» заблокирован по решению суда.

Ранее стало известно, что руководители, тренеры, футболисты ЦСКА и «Зенита» также попали в базу «Миротворец».

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