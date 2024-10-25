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Воспитанник «Краснодара» — о переезде в США: никаких вариантов в России я не рассматривал

Воспитанник «Краснодара» — о переезде в США: никаких вариантов в России я не рассматривал
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Воспитанник «Краснодара» и игрок команды университета Южного Иллинойса Павел Дашин рассказал о своём решении переехать в США.

«На переезд решился сразу, моментально. Увидел эту возможность и понял, что это круто. Не сомневался и не рассматривал никаких вариантов в России. Переезд в США — это что-то новое и интересное. Я без сомнений решил газовать (смеётся)! Родители не переехали со мной в Америку. Они остались в Краснодаре. Россиянам трудно получить туристическую визу, а студенческую выдают нормально. У меня также есть брат и сестра — они тоже в Краснодаре», — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Краснодар» в прошлом сезоне-2023/2024 занял самое высокое в клубной истории второе место в чемпионате России. В текущем розыгрыше РПЛ «быки» возглавляют турнирную таблицу, набрав 30 очков в 12 матчах.

Полностью интервью с Павлом Дашиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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