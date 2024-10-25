«Очень открытый, сильный, волевой». Воспитанник «Краснодара» — о Сергее Галицком

Воспитанник «Краснодара» и игрок команды университета Южного Иллинойса Павел Дашин высказался о президенте «быков» Сергее Галицком.

«Он меня знал, но с глазу на глаз ни разу не общались. Галицкий часто прилетал в академию на вертолёте и садился на одно из полей. Постоянно посещал тренировки, ходил на игры молодёжек. Мне он показался очень открытым человеком, сильным и волевым. Очень его уважаю. Благодарен Сергею Николаевичу за то, что он создал, и за то, что было вложено в меня», — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Краснодар» в прошлом сезоне-2023/2024 занял самое высокое в клубной истории второе место в чемпионате России. В текущем розыгрыше РПЛ «быки» возглавляют турнирную таблицу, набрав 30 очков в 12 матчах.

Полностью интервью с Павлом Дашиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.