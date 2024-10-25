Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси: Руни — великий английский игрок своего поколения

Месси: Руни — великий английский игрок своего поколения
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о бывшем форварде «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйне Руни.

«Я всегда относился к Руни с большим уважением. Для меня он великий английский игрок своего поколения. То, что он способен делать на поле, — нечто особенное. Он один из немногих игроков, которые могли бы усилить любой клуб Европы», — приводит слова Месси Manchester United Forever в соцсетях.

Напомним, Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно 2023 года. В этом сезоне аргентинец принял участие в 19 матчах американского клуба, в которых записал в свой актив 20 голов и 10 результативных передач. Действующее трудовое соглашение Месси с «Интер Майами» рассчитано до декабря 2025 года.

Материалы по теме
Месси будет играть с камерой в матче с «Атлантой»
Истории
Месси будет играть с камерой в матче с «Атлантой»

Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android