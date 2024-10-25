Месси: Руни — великий английский игрок своего поколения

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о бывшем форварде «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйне Руни.

«Я всегда относился к Руни с большим уважением. Для меня он великий английский игрок своего поколения. То, что он способен делать на поле, — нечто особенное. Он один из немногих игроков, которые могли бы усилить любой клуб Европы», — приводит слова Месси Manchester United Forever в соцсетях.

Напомним, Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно 2023 года. В этом сезоне аргентинец принял участие в 19 матчах американского клуба, в которых записал в свой актив 20 голов и 10 результативных передач. Действующее трудовое соглашение Месси с «Интер Майами» рассчитано до декабря 2025 года.

Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника: