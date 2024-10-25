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Зинченко: я выиграл два титула АПЛ с контрактом игрока молодёжного состава

Зинченко: я выиграл два титула АПЛ с контрактом игрока молодёжного состава
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Футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, когда получил контракт игрока основного состава в Англии.

«Мне сказали: «Смотри, это твой контракт с молодёжной командой. Как только ты сыграешь свой первый матч во взрослой команде, получишь полноценный контракт». Когда в итоге мне предложили полноценный контракт? Когда на моём счету было 43 матча в АПЛ и уже два чемпионских титула», — приводит слова Зинченко The Guardian.

Александр Зинченко — воспитанник «Шахтёра». Профессиональную карьеру украинский футболист начал в башкирской «Уфе». В 2016 году Александр перебрался в «Манчестер Сити», в составе которого четыре раза становился чемпионом Англии. С 2022-го 26-летний футболист выступает за «Арсенал».

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