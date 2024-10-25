Тен Хаг рассказал, что нужно «Манчестер Юнайтед» для прохода в плей-офф Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что нужно английскому клубу для прохода в плей-офф Лиги Европы.

«Чтобы пройти в турнире дальше, надо побеждать в домашних матчах», — приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 22-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы, набрав три очка.

Напомним, по итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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