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«Цены выше, но и зарплаты тоже». Российский игрок в США — о жизни в стране

«Цены выше, но и зарплаты тоже». Российский игрок в США — о жизни в стране
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Воспитанник «Краснодара» и игрок команды университета Южного Иллинойса Павел Дашин рассказал о жизни в США.

«Чего-то неприятного в бытовом плане не было. Конечно, быт отличается от российского. В США нет общественного транспорта — это неудобно. Я себе машину не покупал. Цены немного выше, чем в России, но и зарплаты — тоже. Я как студент могу легально работать на территории университета по 20 часов в неделю. Зарплаты студентов — от $ 10 до $ 15 в час в зависимости от штата. Если ты на полной стипендии, то расходов нет. Жильё, питание — всё покрывают. То есть от $ 600 до $ 1000 в месяц можно зарабатывать на свои расходы, нужды и путешествия. Я не говорю, что в России нельзя зарабатывать, но в Штатах делать это как будто проще. В прошлом университете я работал детским футбольным арбитром. Работая только по выходным, я мог заработать $ 300-400», — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Полностью интервью с Павлом Дашиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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