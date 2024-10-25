Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Краснодара» рассказал, как четыре раза обыграл Сергея Галицкого в шахматы

Воспитанник «Краснодара» рассказал, как четыре раза обыграл Сергея Галицкого в шахматы
Аудио-версия:
Комментарии

Воспитанник «Краснодара» и член команды университета Южного Иллинойса Павел Дашин рассказал, как обыграл владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в шахматы.

— Не знаю, как сейчас, но раньше в академии урок шахмат был обязательным. Вроде бы два раза в неделю проводился. И был турнир по шахматам среди воспитанников. В конце учебного года, на последний звонок, 10-15 лучших играли в шахматы с Сергеем Николаевичем. Сеанс одновременной игры. За шесть лет учёбы в академии я обыграл его четыре раза, а он меня — дважды. На мой взгляд, классная традиция.

— Галицкий поддавался, или всё серьёзно было?
— Он всегда играл на победу. Никаких поддавков. В какой-то год воспитанники обошли его общим счётом. В следующем он победил, уступив всего одну или две партии. Вообще очень трудно проводить сеанс одновременной игры. Это забирает много энергии. Непросто держать столько досок в уме. Это колоссальный труд. Галицкий — классный шахматист, — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Галицкого я обыграл в шахматы четыре раза». Из академии «Краснодара» — в футбол США
Эксклюзив
«Галицкого я обыграл в шахматы четыре раза». Из академии «Краснодара» — в футбол США
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android