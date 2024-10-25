Воспитанник «Краснодара» рассказал, как четыре раза обыграл Сергея Галицкого в шахматы

Воспитанник «Краснодара» и член команды университета Южного Иллинойса Павел Дашин рассказал, как обыграл владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в шахматы.

— Не знаю, как сейчас, но раньше в академии урок шахмат был обязательным. Вроде бы два раза в неделю проводился. И был турнир по шахматам среди воспитанников. В конце учебного года, на последний звонок, 10-15 лучших играли в шахматы с Сергеем Николаевичем. Сеанс одновременной игры. За шесть лет учёбы в академии я обыграл его четыре раза, а он меня — дважды. На мой взгляд, классная традиция.

— Галицкий поддавался, или всё серьёзно было?

— Он всегда играл на победу. Никаких поддавков. В какой-то год воспитанники обошли его общим счётом. В следующем он победил, уступив всего одну или две партии. Вообще очень трудно проводить сеанс одновременной игры. Это забирает много энергии. Непросто держать столько досок в уме. Это колоссальный труд. Галицкий — классный шахматист, — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.