Воспитанник «Краснодара»: в США всегда с гордостью говорю, что я русский из России

Воспитанник «Краснодара» и игрок команды университета Южного Иллинойса Павел Дашин рассказал, что в США не скрывает своего гражданства.

— Когда меня спрашивают, я всегда с гордостью говорю, что я из России и русский. Обычно следует стереотипная реакция: «О, холод, медведи, водка». Плюс у американцев существует стереотип, якобы все русские — суровые. Мне даже немножко нравится такой имидж.

— Вообще никаких проблем в связи с твоим гражданством не было?

— Вообще. Спокойно выдают студенческие визы. Без вопросов пропускают на границе. Здесь к этому относятся с холодной головой. Я — студент: в США получаю образование и играю в футбол. Нет никаких предрассудков, — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.