Воспитанник «Краснодара» Дашин рассказал, как попал в академию клуба

Воспитанник «Краснодара» и игрок команды университета Южного Иллинойса Павел Дашин рассказал, как попал в академию южного клуба.

«Я начал заниматься футболом в шесть лет. Играл за СДЮСШОР №5, а в 2011 году попал в систему «Краснодара». Это была базовая школа: ты живёшь дома и ездишь на тренировки. Когда переходил в шестой класс — взяли в интернат академии. Там ты уже постоянно живёшь: тренируешься два раза в день, ходишь в школу и так далее. Полностью прошёл академию с 6-го по 11-й класс.

А в 2018 году мы выиграли чемпионат России по своему возрасту. С 11-го класса нас начали подтягивать в молодёжку, в «Краснодар-3». Я был заявлен за «Краснодар-3», но не играл: раз или два вышел во Второй лиге. Можно сказать, что дебютировал в профессиональном футболе, но сидел на банке, ха-ха», — поделился Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.