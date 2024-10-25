Российский футболист в США: в России намного безопаснее

Воспитанник «Краснодара», футболист команды университета Южного Иллинойса Павел Дашин заявил, что в России намного безопаснее, чем в Соединённых Штатах Америки. По словам Дашина, в США по вечерам лучше не гулять.

«Также не рекомендуется гулять поздно вечером или ночью — не очень безопасно. Например, в Краснодаре я могу в любое время выйти прогуляться и при этом не буду чувствовать, что меня может кто-то убить или ограбить. Возможно, в России есть какие-то места, где не очень безопасно. Но не до такой крайности, как здесь. Вот это мне не нравится. В России намного безопаснее», — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.