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Российский футболист в США: в России намного безопаснее

Российский футболист в США: в России намного безопаснее
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Воспитанник «Краснодара», футболист команды университета Южного Иллинойса Павел Дашин заявил, что в России намного безопаснее, чем в Соединённых Штатах Америки. По словам Дашина, в США по вечерам лучше не гулять.

«Также не рекомендуется гулять поздно вечером или ночью — не очень безопасно. Например, в Краснодаре я могу в любое время выйти прогуляться и при этом не буду чувствовать, что меня может кто-то убить или ограбить. Возможно, в России есть какие-то места, где не очень безопасно. Но не до такой крайности, как здесь. Вот это мне не нравится. В России намного безопаснее», — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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