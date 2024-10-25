Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российский игрок в США: надеюсь, что в этом сезоне золото возьмёт «Краснодар»

Российский игрок в США: надеюсь, что в этом сезоне золото возьмёт «Краснодар»
Аудио-версия:
Комментарии

Воспитанник «Краснодара», футболист команды университета Южного Иллинойса Павел Дашин выразил надежду на то, что чёрно-зелёные выиграют Российскую Премьер-Лигу по итогам этого сезона.

— Слежу за «Краснодаром». В прошлом сезоне смотрел концовку чемпионата. Хотелось, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Очень жаль, что упустили титул. Но в этом сезоне «Краснодар» хорошо выглядит. Надеюсь, что получится взять золото.

— Интересно наблюдать за российским футболом из США?
— Интересно следить за «Краснодаром». Не скажу, что интересно следить за какими-то другими матчами. Меня интересует родной клуб, и я слежу за тем, что с ним связано. Надеюсь, что наши команды скоро вернутся в еврокубки. Очень этого не хватает. Хочется поскорее увидеть «Краснодар» в Лиге чемпионов, — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Галицкого я обыграл в шахматы четыре раза». Из академии «Краснодара» — в футбол США
Эксклюзив
«Галицкого я обыграл в шахматы четыре раза». Из академии «Краснодара» — в футбол США
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android