Российский игрок в США: надеюсь, что в этом сезоне золото возьмёт «Краснодар»

Воспитанник «Краснодара», футболист команды университета Южного Иллинойса Павел Дашин выразил надежду на то, что чёрно-зелёные выиграют Российскую Премьер-Лигу по итогам этого сезона.

— Слежу за «Краснодаром». В прошлом сезоне смотрел концовку чемпионата. Хотелось, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Очень жаль, что упустили титул. Но в этом сезоне «Краснодар» хорошо выглядит. Надеюсь, что получится взять золото.

— Интересно наблюдать за российским футболом из США?

— Интересно следить за «Краснодаром». Не скажу, что интересно следить за какими-то другими матчами. Меня интересует родной клуб, и я слежу за тем, что с ним связано. Надеюсь, что наши команды скоро вернутся в еврокубки. Очень этого не хватает. Хочется поскорее увидеть «Краснодар» в Лиге чемпионов, — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.