Радимов: не хочется тренировать. Честнее сидеть в телестудии и критиковать кого захочу

Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о своей нынешней профессиональной деятельности. Он признался, что не хочет сейчас быть тренером, учитывая отношение российских клубов к специалистам. Радимов заявил, что считает более честной и подходящей работу телеэксперта — можно сидеть в студии и критиковать всех кого захочется.

«Пока мне не хочется тренировать. Я гляжу на коллег, которые ходят из команды в команду… Куда-то прийти — чтобы через 10 туров услышать от начальника: «Я по-другому вижу»? Честнее сидеть в телестудии и критиковать всех, кого считаю нужным», — приводит слова Радимова «Спорт-экспресс».