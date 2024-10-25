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Радимов: не хочется тренировать. Честнее сидеть в телестудии и критиковать кого захочу

Радимов: не хочется тренировать. Честнее сидеть в телестудии и критиковать кого захочу
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Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о своей нынешней профессиональной деятельности. Он признался, что не хочет сейчас быть тренером, учитывая отношение российских клубов к специалистам. Радимов заявил, что считает более честной и подходящей работу телеэксперта — можно сидеть в студии и критиковать всех кого захочется.

«Пока мне не хочется тренировать. Я гляжу на коллег, которые ходят из команды в команду… Куда-то прийти — чтобы через 10 туров услышать от начальника: «Я по-другому вижу»? Честнее сидеть в телестудии и критиковать всех, кого считаю нужным», — приводит слова Радимова «Спорт-экспресс».

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