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Воспитанник «Краснодара», играющий в Америке, сравнил уровень футбола в России и в США

Воспитанник «Краснодара», играющий в Америке, сравнил уровень футбола в России и в США
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Воспитанник «Краснодара», футболист команды университета Южного Иллинойса Павел Дашин сравнил уровень футбола в России и в США.

«В Джорджии тренировочный процесс был послабее, чем в Иллинойсе. Если говорить про первый дивизион, где я сейчас, то уровень хороший. Мне хочется сказать, что здесь не хуже, чем в академии «Краснодара», но я там был давно, поэтому могу ошибаться. Всё зависит от команды и тренера. Кто-то играет в силовой футбол, кто-то — «в бей вперёд, игра придёт», кто-то старается через пас. Мы пробуем комбинировать. Меня всё устраивает. Нравится подход тренера и его взгляды на игру. Я здесь наслаждаюсь футболом. Недавно видел новость, что американский университет обыграл в Англии академию «Лестера» и ещё какую-то местную команду. Конечно, не все университеты такие: есть аутсайдеры, середняки и топы. Но в целом уровень здесь хороший», — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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