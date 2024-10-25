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Воспитанник «Краснодара» Дашин рассказал, что Матвей Сафонов хорошо играл в шахматы

Воспитанник «Краснодара» Дашин рассказал, что Матвей Сафонов хорошо играл в шахматы
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Воспитанник «Краснодара», футболист команды университета Южного Иллинойса Павел Дашин рассказал, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов хорошо играл в шахматы.

«С 2000 годом рождения мы были тесно связаны. Часто играли товарищеские матчи с возрастом на год старше нас. Плюс все вместе были в академии, видели друг друга в школе, пересекались постоянно. Не скажу, что дружил с Эдиком. Мы просто были знакомы. С Черниковым виделись. Да там все друг друга знали. Стас Агкацев 2002 года рождения, но мы учились в одном классе — он пошёл в школу раньше. Иногда общались с Сафоновым. Он хорошо играл в шахматы. А с Латышонком не общались ни разу», — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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