Расписание 9-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Сегодня, 25 октября, стартует 9-й тур английской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Всего запланировано 10 игр. Публикуем полное расписание матчей.
25 октября, пятница:
22:00 мск. «Лестер Сити» — «Ноттингем Форест».
26 октября, суббота:
17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»;
17:00 мск. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вулверхэмптон»;
17:00 мск. «Брентфорд» — «Ипсвич Таун»;
17:00 мск. «Астон Вилла» — «Борнмут»;
19:30 мск. «Эвертон» — «Фулхэм».
27 октября, воскресенье:
17:00 мск. «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»;
17:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Тоттэнхэм Хотспур»;
17:00 мск. «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед»;
19:30 мск. «Арсенал» — «Ливерпуль».