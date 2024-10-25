Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Охдуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание 9-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Расписание 9-го тура АПЛ сезона-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 октября, стартует 9-й тур английской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Всего запланировано 10 игр. Публикуем полное расписание матчей.

25 октября, пятница:

22:00 мск. «Лестер Сити» — «Ноттингем Форест».

26 октября, суббота:

17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»;
17:00 мск. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вулверхэмптон»;
17:00 мск. «Брентфорд» — «Ипсвич Таун»;
17:00 мск. «Астон Вилла» — «Борнмут»;
19:30 мск. «Эвертон» — «Фулхэм».

27 октября, воскресенье:

17:00 мск. «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»;
17:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Тоттэнхэм Хотспур»;
17:00 мск. «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед»;
19:30 мск. «Арсенал» — «Ливерпуль».

Календарь АПЛ 2024/2025
Турнирная таблица АПЛ 2024/2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android