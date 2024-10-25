Расписание 8-го тура чемпионата Германии по футболу — 2024/2025

Сегодня, 25 октября, стартует 8-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.
Пятница, 25 октября:
21:30 мск. «Майнц» — «Боруссия» Мёнхенгладбах.
Суббота, 26 октября:
16:30 мск. «Санкт-Паули» — «Вольфсбург»;
16:30 мск. «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд;
16:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Фрайбург»;
16:30 мск. «Штутгарт» — «Хольштайн»;
19:30 мск. «Вердер» — «Байер».
Воскресенье, 27 октября:
17:30 мск. «Бохум» — «Бавария»;
19:30 мск. «Унион» — «Айнтрахт» Франкфурт;
21:30 мск. «Хайденхайм» — «Хоффенхайм».
Напомним, первую строчку турнирной таблицы Бундеслиги занимает «Бавария» с 17 очками в семи турах. Второе — «РБ Лейпциг» с таким же количеством очков, третье — «Фрайбург» с 15 очками.