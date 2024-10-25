Расписание 8-го тура чемпионата Германии по футболу — 2024/2025

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Сегодня, 25 октября, стартует 8-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

Пятница, 25 октября:

21:30 мск. «Майнц» — «Боруссия» Мёнхенгладбах.

Суббота, 26 октября:

16:30 мск. «Санкт-Паули» — «Вольфсбург»;

16:30 мск. «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд;

16:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Фрайбург»;

16:30 мск. «Штутгарт» — «Хольштайн»;

19:30 мск. «Вердер» — «Байер».

Воскресенье, 27 октября:

17:30 мск. «Бохум» — «Бавария»;

19:30 мск. «Унион» — «Айнтрахт» Франкфурт;

21:30 мск. «Хайденхайм» — «Хоффенхайм».

Напомним, первую строчку турнирной таблицы Бундеслиги занимает «Бавария» с 17 очками в семи турах. Второе — «РБ Лейпциг» с таким же количеством очков, третье — «Фрайбург» с 15 очками.