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Чемпионат Испании по футболу — расписание 11-го тура Ла Лиги

Чемпионат Испании по футболу — расписание 11-го тура Ла Лиги
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Сегодня, 25 октября, стартует 11-й тур чемпионата Испании (Ла Лига) сезона-2024/2025. Всего запланировано девять игр. Публикуем полное расписание матчей.

25 октября, пятница:

22:00 мск. «Эспаньол» — «Севилья».

26 октября, суббота:

15:00 мск. «Вальядолид» — «Вильярреал»;
17:15 мск. «Райо Вальекано» — «Алавес»;
19:30 мск. «Лас-Пальмас» — «Жирона»;
22:00 мск. «Реал Мадрид» — «Барселона».

27 октября, воскресенье:

16:00 мск. «Леганес» — «Сельта»;
18:15 мск. «Хетафе» — «Валенсия»;
20:30 мск. «Бетис» — «Атлетико Мадрид»;
23:00 мск. «Реал Сосьедат» — «Осасуна».

Отметим, сейчас лидером турнирной таблицы Ла Лиги является «Барселона» с 27 очками, на втором месте расположился «Реал Мадрид» с 24 очками, на третьем — «Атлетико Мадрид» с 20 очками.

Турнирная таблица Ла Лига 2024/2025
Календарь Ла Лиги 2024/2025
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