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Российский футболист в США: ни разу не столкнулся тут с дискриминацией или ущемлением

Российский футболист в США: ни разу не столкнулся тут с дискриминацией или ущемлением
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Воспитанник «Краснодара» и игрок команды университета Южного Иллинойса Павел Дашин рассказал, что не сталкивался с дискриминацией в Соединённых Штатах Америки.

— Жизнь в Америке после февраля 2022-го никак не изменилась. Может, цены на бензин чуть выросли. Если ты спрашиваешь про отношение — то вообще никак. Не знаю, как там у кого-либо, но я рассказываю про себя. Ни разу не столкнулся с дискриминацией или ущемлением. Мне никто никогда ничего не говорил. Здесь людей это особо не интересует. Может быть, они знают и в курсе, но мне никогда ничего не говорили, — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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