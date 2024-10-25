«Футболистами станут не все». Воспитанник «Краснодара» рассказал об отчислении из академии

Воспитанник «Краснодара» и игрок команды университета Южного Иллинойса Павел Дашин рассказал об отчислении из академии чёрно-зелёных. Дашину 23 года, «Краснодар» он покинул в 2019-м.

«Это футбол. Везде так. Футболистами все не станут. Мест для всех в основной команде нет. Просто было принято такое решение, и я не мог ничего сделать. Наши пути с академией разошлись, вот и всё», — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Известными воспитанниками академии футбольного клуба «Краснодар» являются полузащитник Эдуард Сперцян, голкипер Матвей Сафонов, вратарь Евгений Латышонок и многие другие футболисты.