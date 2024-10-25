Фомин: верю, что сыграю в ЛЧ за «Динамо» — здравые люди вернут Россию в еврокубки

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин ответил на вопрос, рассчитывает ли он сыграть за московский клуб в международных турнирах. Он признался, что верит в перспективу возвращения России на международную арену. Фомин хотел бы сыграть за «Динамо» в Лиге чемпионов. Действующий контракт 27-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитан до лета 2029 года.

— Вам 27 лет, как думаете, вы сыграете в еврокубках за российский клуб?

— Не хочется смотреть с плохой стороны. Верю, что сыграю в Лиге чемпионов в составе «Динамо». Допускаю,

конечно, что это и не произойдёт, но больше верю, что сыграю. Футбол — это спорт, надеюсь, здравые люди

вернут Россию в европейский футбол, — приводит слова Фомина «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической напряжённости в мире.