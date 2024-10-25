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Российский игрок в США: когда приезжаю в Россию, то с долларами дома кайфую!

Российский игрок в США: когда приезжаю в Россию, то с долларами дома кайфую!
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Воспитанник «Краснодара» и игрок команды университета Южного Иллинойса Павел Дашин рассказал, что получает удовольствие, приезжая в Россию с долларами. По словам футболиста, цены в Соединённых Штатам Америки выше, но если грамотно распределять финансы, то проблем не будет.Дашину 23 года, «Краснодар» он покинул в 2019-м.

«Цены в США выше. Но если здесь работать и зарабатывать, то можно нормально жить. Когда я приезжаю в Россию, то с долларами очень круто себя чувствую (смеётся). Дома кайфую! Но и в США нормально, если грамотно всё распределять», — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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