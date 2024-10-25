Российский футболист в США рассказал, сколько может зарабатывать студент в Америке

Воспитанник «Краснодара» и игрок команды университета Южного Иллинойса Павел Дашин рассказал, сколько может зарабатывать студент в Америке. Дашину 23 года, «Краснодар» он покинул в 2019-м.

«Студент может заработать от $ 10 до $ 15 в час. Можно работать 20 часов в неделю. Получается плюс-минус $ 1000 — в зависимости от штата. Работа простая. В прошлом университете я занимался репетиторством. Там почти не было работы. Сейчас я работаю в Starbucks. Несложно, прикольно и ещё получается бесплатно покушать и попить», — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.