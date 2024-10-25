Расписание 9-го тура чемпионата Франции по футболу — 2024/2025

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Сегодня, 25 октября, стартует 9-й тур чемпионата Франции по футболу (Лига 1) сезона-2024/2025. Всего запланировано 10 игр. Публикуем полное расписание матчей.

25 октября, пятница:

21:45 мск. «Ренн» — «Гавр».

26 октября, суббота:

18:00 мск. «Анже» — «Сант-Этьен»;

20:00 мск. «Реймс» — «Брест»;

22:00 мск. «Ланс» — «Лилль».

27 октября, воскресенье:

17:00 мск. «Лион» — «Осер»;

19:00 мск. «Страсбург» — «Нант»;

19:00 мск. «Ницца» — «Монако»;

19:00 мск. «Монпелье» — «Тулуза»;

22:45 мск. «Марсель» — «ПСЖ».

Напомним, лидером чемпионата Лиги 1 сейчас является ПСЖ с 20 очками, на втором месте с таким же количеством очков находится «Монако», замыкает тройку лидеров «Марсель» с 17 очками.