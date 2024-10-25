Расписание 9-го тура чемпионата Франции по футболу — 2024/2025

Сегодня, 25 октября, стартует 9-й тур чемпионата Франции по футболу (Лига 1) сезона-2024/2025. Всего запланировано 10 игр. Публикуем полное расписание матчей.
25 октября, пятница:
21:45 мск. «Ренн» — «Гавр».
26 октября, суббота:
18:00 мск. «Анже» — «Сант-Этьен»;
20:00 мск. «Реймс» — «Брест»;
22:00 мск. «Ланс» — «Лилль».
27 октября, воскресенье:
17:00 мск. «Лион» — «Осер»;
19:00 мск. «Страсбург» — «Нант»;
19:00 мск. «Ницца» — «Монако»;
19:00 мск. «Монпелье» — «Тулуза»;
22:45 мск. «Марсель» — «ПСЖ».
Напомним, лидером чемпионата Лиги 1 сейчас является ПСЖ с 20 очками, на втором месте с таким же количеством очков находится «Монако», замыкает тройку лидеров «Марсель» с 17 очками.