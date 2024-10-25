Российский игрок в США: гегемония «Зенита» закончится, «Краснодар» на подходе

Воспитанник «Краснодара» и игрок команды университета Южного Иллинойса Павел Дашин считает, что гегемония санкт-петербургского «Зенита» в Российской Премьер-Лиге вскоре завершится.

«Почему трудно составить конкуренцию «Зениту»? «Краснодар» конкурирует! Думаю, что гегемония «Зенита» рано или поздно закончится. Надеюсь, что «Краснодар» возьмёт золото в этом сезоне. У «Зенита» большие финансовые ресурсы. Есть возможность приглашать более классных футболистов. Наверное, с этим можно как-то связать. Плюс опыт побед. Но я думаю, что «Краснодар» на подходе», — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.