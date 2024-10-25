Российский игрок в США — о России на ЧМ-2026: может, Трамп выиграет и всё поменяется

Воспитанник «Краснодара» и игрок команды университета Южного Иллинойса Павел Дашин полагает, что у сборной России могут быть шансы сыграть на чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в том числе в США.

— Очень грустно, что наша сборная отстранена. Считаю лицемерием и несправедливостью то, что спортсменов отстраняют от соревнований. Меня это злит. Искренне надеюсь, что наша сборная сможет выступить на чемпионате мира в США. Это было бы очень круто.

— К сожалению, это вряд ли получится. Отбор в Европе начнётся весной 2025 года.

— Ну, может, сейчас Трамп выиграет выборы и всё поменяется (смеётся). Опять же, это политика. Не хочу в неё лезть, так как не шарю. Но всё это грустно и несправедливо по отношению к спортсменам, — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.