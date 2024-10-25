Мареска высказался о перспективах Мудрика в «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился мнением об украинском вингере команды Михаиле Мудрике. Специалист выразил надежду, что Мудрик станет больше забивать и закрепится в основном составе лондонской команды.

«Я уверен — постепенно мы придём к тому, что Михаил Мудрик будет забивать больше голов и станет более важным футболистом для нашей команды», — приводит слова Энцо Марески издание BBC.

Полузащитник Мудрик перебрался в «Челси» в январе 2023 года за € 70 млн, но всё ещё остаётся игроком ротации. В нынешнем сезоне он провёл восемь матчей за синих во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.