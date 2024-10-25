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Денисов: у «Спартака» есть ресурс, чтобы выйти в финал Кубка и сократить отставание в РПЛ

Денисов: у «Спартака» есть ресурс, чтобы выйти в финал Кубка и сократить отставание в РПЛ
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Футболист «Спартака» Даниил Денисов высказался о турнирных задачах и перспективах московского клуба. Он считает, что у красно-белых есть ресурс, чтобы дойти до финала Кубка России и приблизиться к лидирующей группе в РПЛ.

«Как я помню, в прошлом и позапрошлом сезонах нам всегда легко давался групповой этап в Кубке России. В прошлом году мы дошли до финала Пути РПЛ, поэтому сейчас задача — Суперфинал и победа в нём. А фаворитом Кубка мы будем, когда сделаем это.

У нас есть ресурс, чтобы дойти до финала Кубка и одновременно с этим сократить отрыв в чемпионате. Мы готовимся к лучшему раскладу и делаем всё для этого», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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