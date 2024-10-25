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Гапонов извинился перед болельщиками «Крыльев» за поражение от «Динамо» 3:6

Гапонов извинился перед болельщиками «Крыльев» за поражение от «Динамо» 3:6
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Защитник «Крыльев Советов» Илья Гапонов извинился перед болельщиками за крупное поражение от «Динамо» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Гладышев – 9'     1:1 Гарре – 13'     1:2 Маухуб – 16'     2:2 Гальдамес – 17'     2:3 Гагнидзе – 27'     2:4 Макаров – 51'     2:5 Маухуб – 53'     3:5 Гапонов – 77'     3:6 Маухуб – 82'    

— Что больше бьёт по самолюбию: поражение или шесть пропущенных мячей?
— И шесть пропущенных мячей, и поражение. Хотел бы принести свои извинения всем неравнодушным болельщикам нашего клуба. Так непозволительно играть и выходить на поле, будем стараться исправляться в следующих матчах, — приводит слова Гапонова «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Крыльями Советов» и «Динамо» состоялся накануне, 24 октября. Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). «Динамо» разгромило соперника со счётом 6:3. Московское «Динамо» сыграет со столичным «Локомотивом» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. «Крылья Советов» завершили выступление в турнире.

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