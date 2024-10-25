Гапонов извинился перед болельщиками «Крыльев» за поражение от «Динамо» 3:6

Защитник «Крыльев Советов» Илья Гапонов извинился перед болельщиками за крупное поражение от «Динамо» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— Что больше бьёт по самолюбию: поражение или шесть пропущенных мячей?

— И шесть пропущенных мячей, и поражение. Хотел бы принести свои извинения всем неравнодушным болельщикам нашего клуба. Так непозволительно играть и выходить на поле, будем стараться исправляться в следующих матчах, — приводит слова Гапонова «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Крыльями Советов» и «Динамо» состоялся накануне, 24 октября. Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). «Динамо» разгромило соперника со счётом 6:3. Московское «Динамо» сыграет со столичным «Локомотивом» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. «Крылья Советов» завершили выступление в турнире.