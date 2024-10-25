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Маттеус: Нойер больше не является опорой «Баварии», сейчас Мануэль — это не Мануэль

Маттеус: Нойер больше не является опорой «Баварии», сейчас Мануэль — это не Мануэль
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Чемпион мира в составе сборной Германии Лотар Маттеус высказался об игре голкипера «Баварии» Мануэля Нойера.

«Я не хочу обидеть Мануэля, но сейчас он не опора команды, как это было прежде. Сейчас Нойер — не Нойер. Его игра изменилась. Раньше он предугадывал каждую ситуацию, у него был обзор на 360 градусов, и он мог начинать атаки с помощью паса. Сейчас он не может обеспечить обороне никакой безопасности», — приводит слова Маттеуса Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Мануэлю Нойеру 38 лет. Действующий контракт опытного голкипера с мюнхенской «Баварией» рассчитан до конца июня 2025 года.

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