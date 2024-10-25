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Булыкин: нужно вернуть старый формат Кубка России и играть навылет

Булыкин: нужно вернуть старый формат Кубка России и играть навылет
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Бывший нападающий «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин полагает, что Фонбет Кубок России должен проводиться по старому формату, с играми навылет.

«Формат Кубка России нужно было оставить таким, как и раньше. Некоторые говорят, что больше денег получают клубы. Кому-то нравится. Я считаю, что в ближайшее время нужно вернуть всё как было. Играть навылет, где есть кубковый характер, где есть всё от названия «Кубок».

В старом формате есть интрига, топ-клубы вылетают на ранних стадиях. Всё это — часть футбола, и не нужно ничего придумывать. Можно посмотреть на другие топ-чемпионаты: я нигде не видел, чтобы был такой Кубок, когда играешь и не вылетаешь. Мне по душе старый формат Кубка России. Думаю, что всем футболистам — тоже», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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