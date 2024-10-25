Сотрудники ФК «Енисей» попали под уголовное дело за коммерческий подкуп

Заместитель директора по маркетингу и менеджер по развитию АНО ФК «Енисей» находятся под следствием по уголовному делу, сообщают в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, коллеги решили найти партнёра на сотрудничество для того, чтобы организовать точку продажи продуктов питания на футбольных площадках футбольного клуба во время матчей.

Менеджер по развитию нашёл подходящую компанию и заключил с ним договор об оказании услуг по размещению рекламных материалов АНО ФК «Енисей» стоимостью 150 тыс. рублей. Одновременно с этим он предложил за 550 тыс. рублей организовать возможность оказания услуг по обеспечению питанием во время проведения спортивных мероприятий. Партнёры согласились и заплатили подкуп, которым подозреваемые распорядились на собственное усмотрение.

В последующем стороны заключили договор об оказании услуг по размещению рекламных материалов клуба во время проведения матчей ФК «Енисей» в 2024-2025 годах, а представитель компании получил разрешение и осуществлял торговлю в точках питания во время проведения спортивных мероприятий.

Одного из подозреваемых задержали. Следствие продолжается.