Булыкин поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Локомотив»

Бывший нападающий «Динамо», «Аякса» и «Байера» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Локомотивом», который состоится в это воскресенье, 27 октября. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена».

«Конечно, «Зенит» фаворит в матче. Но верю, что «Локомотив» может проявить себя и показать характер. Кубковая игра с «Ростовом» дала много положительных эмоций — это может помочь «Локомотиву» хорошо сыграть с «Зенитом». Думаю, что встреча должна быть зрелищной и результативной. А кто победит — покажет матч», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.