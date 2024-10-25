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Булыкин поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Локомотив»

Булыкин поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Локомотив»
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Бывший нападающий «Динамо», «Аякса» и «Байера» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Локомотивом», который состоится в это воскресенье, 27 октября. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, «Зенит» фаворит в матче. Но верю, что «Локомотив» может проявить себя и показать характер. Кубковая игра с «Ростовом» дала много положительных эмоций — это может помочь «Локомотиву» хорошо сыграть с «Зенитом». Думаю, что встреча должна быть зрелищной и результативной. А кто победит — покажет матч», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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