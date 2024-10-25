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Булыкин высказался о предстоящих матчах сборной России с Брунеем и Сирией

Булыкин высказался о предстоящих матчах сборной России с Брунеем и Сирией
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Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о предстоящих матчах сборной России с Брунеем и Сирией.

«Для сборной России матчи лучше, чем открытая тренировка. Хотя и открытая тренировка получилась хорошей. Сборной надо играть с любым соперником, которого найдёт РФС. Сборная должна жить и радовать болельщиков со всей страны.

То, что сыграем не с такими сильными сборными, даёт шанс ближайшему составу проявить и показать себя, а также порадовать хорошей игрой всех болельщиков. Все смотрят матчи нашей сборной — это лицо страны. Все хотят получать удовольствие и радоваться победам», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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