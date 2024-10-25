Нигматуллин: матч с «Зенитом» — серьёзное испытание для молодёжи «Локомотива»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и железнодорожниками, который состоится в это воскресенье, 27 октября. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена».

«Безусловно, матч с «Зенитом», очень серьёзное испытание для молодёжи «Локомотива». Команды идут рука об руку, равно набирают очки. Матч «Зенит» — «Локомотив» — игра за шесть очков. «Локомотив» недавно споткнулся с «Химками». Надеюсь, что они подняли свой боевой дух в мачте на Кубок и к игре с «Зенитом» подойдут в полной боевой готовности. Предположу, что будет ничья», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.