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Нигматуллин: матч с «Зенитом» — серьёзное испытание для молодёжи «Локомотива»

Нигматуллин: матч с «Зенитом» — серьёзное испытание для молодёжи «Локомотива»
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Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и железнодорожниками, который состоится в это воскресенье, 27 октября. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
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X
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«Безусловно, матч с «Зенитом», очень серьёзное испытание для молодёжи «Локомотива». Команды идут рука об руку, равно набирают очки. Матч «Зенит» — «Локомотив» — игра за шесть очков. «Локомотив» недавно споткнулся с «Химками». Надеюсь, что они подняли свой боевой дух в мачте на Кубок и к игре с «Зенитом» подойдут в полной боевой готовности. Предположу, что будет ничья», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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