Директор «Акрона» Арам Задоян высказался о подписании Васютина и Бакаева

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян прокомментировал подписание двух игроков в летнее трансферное окно. Речь идет о вратаре Александра Васютина и полузащитника Солтмурада Бакаева.

«Мы постоянно следим за внутренним рынком, актуализируем наши списки, поэтому так или иначе Александр и Солтмурад были в нашем поле зрения, как и многие другие футболисты.

Васютин – сильный вратарь, который соответствует требованиям тренерского штаба, поэтому выбор остановился на нем. У него большой футбольный опыт, в том числе международный. Это уже помогает и ему, и команде. Знание языка и открытый темперамент – то, что отмечают в нем другие футболисты. Он сам быстро адаптировался к новой команде и помогает в этом другим игрокам, особенно иностранцам.

Бакаев ярко проявил себя в Первой лиге, он был знаком с РПЛ, и мы считали, что он сможет принести нам пользу. Знали о его желании вернуться на прежний уровень, так что помимо опыта была ещё и запредельная мотивация», — приводит слова Задояна Metaratings.ru.