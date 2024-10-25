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Эрик тен Хаг — о травме Антони: ему очень не повезло

Эрик тен Хаг — о травме Антони: ему очень не повезло
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что ему было «грустно видеть», как бразильского вингера команды Антони унесли с поля во время матча 3-го тура общего этапа Лиги Европы с «Фенербахче» (1:1).

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Эриксен – 15'     1:1 Эн-Несири – 49'    

«Ему очень не повезло. Я искренне сочувствую ему, ведь он так усердно тренировался. Его результаты на тренировках настолько хороши, что он заслужил выйти на поле. Когда приходится так быстро покидать игру, это действительно печально. Надеюсь, всё не так плохо, но нам придётся подождать 24 часа, чтобы узнать результаты обследования», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Вингер заменил Маркуса Рэшфорда на 73-й минуте, но вскоре был вынужден покинуть поле, а позже его видели покидающим стадион в защитной обуви.

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