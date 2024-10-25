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«Многие из них не видели, как я играл за «Арсенал». Щенсны — о молодых игроках «Барселоны»

«Многие из них не видели, как я играл за «Арсенал». Щенсны — о молодых игроках «Барселоны»
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Польский вратарь-ветеран Войцех Щенсны, который вернулся в футбол и присоединился к «Барселоне» в начале октября после травмы основного голкипера клуба Марка-Андре тер Штегена, признал, что к такому количеству молодых игроков в команде нужно привыкнуть. Поляк отметил, что многие молодые футболисты сине-гранатовых даже не застали его игру за лондонский «Арсенал» в начале карьеры.

«Должен сказать, это странно. Некоторые из этих игроков, вероятно, не видели, как я играл за «Арсенал», и мне кажется, что это было не так давно! Но это важная причина, по которой я решил приехать, потому что я думаю, что могу что-то дать этой команде», — приводит слова Щенсны ESPN.

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