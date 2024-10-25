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Директор «Акрона» — о трансфере Дзюбы: особых сложностей не было

Директор «Акрона» — о трансфере Дзюбы: особых сложностей не было
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Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян рассказал о трансфере нападающего Артёма Дзюбы.

«К предметным переговорам мы приступили в предпоследний день дозаявочного периода. Уровень Артёма не поддаётся сомнению. Обсуждая его кандидатуру, мы по совокупности факторов решили пригласить его в команду. Мы довольны тем, как он проявляет себя на поле и вне его. Артём — большой профессионал, сильный футболист и пример для наших молодых игроков. Главный тренер с воодушевлением воспринял возможность пригласить Артёма в команду.

Особых сложностей не было. Мы рассказали Артёму о клубе, о наших принципах работы, о том, как строилась команда, что считаем важным в совместной работе. Придя к полному пониманию с обеих сторон, пожали руки», — приводит слова Задояна Metaratings.ru.

Напомним, 36-летний футболист присоединился к клубу 12 сентября 2024 года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он сыграл за команду пять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.

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