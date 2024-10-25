В РФС отреагировали на слова тренера «КАМАЗа» о плохом состоянии поля в Волгограде

В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали высказывание главного тренера ФК «КАМАЗ» Ильдара Ахметзянова о плохом состоянии поля на «Волгоград Арене».

«Видел высказывание тренера команды «КАМАЗ» Ахметзянова, поэтому попросил коллег из ФНЛ предоставить полную информацию о текущем состоянии газона. Делегат ФНЛ прислал актуальные фотографии газона. Читатели могут сами оценить, можно ли играть на таком поле.

Но чтобы полностью исключить все опасения, вчера была проведена внеочередная проверка с использованием специального оборудования, которое подтвердило, что поле полностью соответствует стандартам международных матчей», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.