Карпукас: хватит ли «Локомотиву» сил держать уровень? У нас хорошая обойма игроков

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас полагает, что железнодорожникам хватит сил, чтобы продемонстрировать набранный в первой трети нынешнего сезона уровень.

«Хватит ли «Локомотиву» сил держать такой уровень? Смотрите, мы забили достаточно много мячей, когда происходили замены. В принципе, у нас хорошая обойма, все конкурируют, достаточно глубокий резерв», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 27 очков по результатам 12 игр. В следующем матче внутреннего первенства железнодорожники сыграют с «Зенитом» на выезде. Встреча состоится в это воскресенье, 27 октября.