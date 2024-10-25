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В РФС объяснили выбор городов для проведения матчей сборной России в ноябре

В РФС объяснили выбор городов для проведения матчей сборной России в ноябре
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснили выбор городов для проведения матчей сборной России в ноябре. Напомним, игра с Брунеем пройдёт в Краснодаре, а встреча с Сирией — в Волгограде.

— Мы рады сообщить, что оба матча ноябрьского окна пройдут в России. Мы достигли согласия с соперниками, согласовали даты, место и время проведения матчей. Игры будут учитываться в рейтинге ФИФА.
На ноябрьское окно у нас был небольшой пул возможных соперников. Из них Сирия занимает наивысшую позицию в рейтинге ФИФА. Если говорить о конкретных городах, то мы изначально рассматривали южные регионы нашей страны, где есть современные стадионы.

— Почему?
— Во-первых, там можно обеспечить комфортный тренировочный процесс во время УТС сборной России, а также Брунея и Сирии, которые будут находиться здесь продолжительное время. Во-вторых, на юге выше вероятность того, что матч пройдет в теплую погоду, что в том числе влияет и на посещаемость. И последнее, поля на юге поздней осенью проще сохранить и поддерживать в хорошем состоянии, — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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