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Директор «Акрона» — о задачах клуба на сезон: цель — сохранить место в РПЛ

Директор «Акрона» — о задачах клуба на сезон: цель — сохранить место в РПЛ
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Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян рассказал о задачах клуба на текущий сезон Российской Премьер-Лиги.

«Глядя на текущее положение в таблице, мы можем говорить разные вещи. Но прошло чуть больше трети сезона, поэтому оценки делать рано. И уж тем более — менять задачи. А задача у нас конкретная — сохранить место в РПЛ. Напрямую это позволяет сделать место от 12-го и выше», — приводит слова Задояна Metaratings.ru.

Напомним, сейчас тольяттинский клуб располагается на 10-м месте турнирной таблицы МИР РПЛ. В активе у команды 12 очков в 12 матчах. На счету у клуба три победы, три ничьих и шесть поражений.

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