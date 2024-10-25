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УЕФА открыл дело против Шимшира за выкрики политических лозунгов на матче Лиги Европы

УЕФА открыл дело против Шимшира за выкрики политических лозунгов на матче Лиги Европы
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело против турецкого футболиста «Мидтьюлланна» Араля Шимшира за выкрики политических лозунгов на матче Лиги Европы с израильским «Маккаби» Тель-Авив. Игрок кричал «Свободу Палестине!» в сторону футболистов соперника. Об этом сообщает Ekstra Bladet.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
0 : 2
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
0:1 Джу – 39'     0:2 Чилуфья – 89'    

Игра 2-го тура общего этапа Лиги Европы между «Мидтьюлланном» и «Маккаби» состоялась 3 октября. Встреча прошла в сербском городе Белград на стадионе «Партизан». Игра завершилась победой «Мидтьюлланна» со счётом 2:0.

Отмечается, что на поведение Шишмира пожаловались представители футбольного клуба «Маккаби» Тель-Авив.

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