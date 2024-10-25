УЕФА открыл дело против Шимшира за выкрики политических лозунгов на матче Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело против турецкого футболиста «Мидтьюлланна» Араля Шимшира за выкрики политических лозунгов на матче Лиги Европы с израильским «Маккаби» Тель-Авив. Игрок кричал «Свободу Палестине!» в сторону футболистов соперника. Об этом сообщает Ekstra Bladet.

Игра 2-го тура общего этапа Лиги Европы между «Мидтьюлланном» и «Маккаби» состоялась 3 октября. Встреча прошла в сербском городе Белград на стадионе «Партизан». Игра завершилась победой «Мидтьюлланна» со счётом 2:0.

Отмечается, что на поведение Шишмира пожаловались представители футбольного клуба «Маккаби» Тель-Авив.